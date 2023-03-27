СМИ: В Бразилии школьник убил одного учителя и ранил еще четверых человек

Учащийся восьмого класса убил одного учителя, ранил еще троих педагогов и одного ученика в школе в бразильском Сан-Паулу, сообщает телеканал Globo.

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По данным СМИ, 13-летний школьник принес в школу нож и набросился с ним на 71-летнюю учительницу. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Нападавшего задержала полиция.

Уточняется, что подросток незадолго до происшествия написал о своих планах в соцсети Twitter. Ученики называют конфликт на расовой почве и агрессию одноклассников возможными причинами нападения.

Ранее сообщалось, что в американском Нэшвилле четыре человека погибли при стрельбе в школе.

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ФОТО: РИА Новости
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