Стали известны первые результаты исследований детского «Спутника V»
Первый этап исследований вакцины «Спутник V» для детей прошёл успешно. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
Вакцина формирует хороший поствакцинальный клеточный иммунитет, заключили в правительстве столицы. В первом этапе участвовали подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Детская версия вакцины – тот же препарат «Гам-КОВИД-Вак М», только разведённый как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы.
В сообщении отмечается, что сейчас идёт отбор добровольцев на следующий этап тестирования вакцины.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» об испытаниях детского варианта вакцины и противопоказаниях по его использованию.
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