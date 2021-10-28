Стали известны первые результаты исследований детского «Спутника V»

Первый этап исследований вакцины «Спутник V» для детей прошёл успешно. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Вакцина формирует хороший поствакцинальный клеточный иммунитет, заключили в правительстве столицы. В первом этапе участвовали подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Детская версия вакцины – тот же препарат «Гам-КОВИД-Вак М», только разведённый как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы.

В сообщении отмечается, что сейчас идёт отбор добровольцев на следующий этап тестирования вакцины.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» об испытаниях детского варианта вакцины и противопоказаниях по его использованию.

