Стали известны новые подробности о состоянии Костомарова
23 марта 202316:07
Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова оценивается как стабильное, сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник.
Он описал состояние спортсмена фразой «ни лучше, ни хуже», и добавил, что медики наблюдают за состоянием Костомарова, и проводят все необходимые процедуры.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева объяснила необходимость удаления трахеостомы у Костомарова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- УЕФА начал расследование в отношении испанской «Барселоны»
- Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29
- Мурашко заявил локализации очагов сибирской язвы в России
- Медалью Луки Крымского будут награждать посмертно
- Президент Чехии подписал закон об уменьшении пособия беженцам с Украины
- Спасатели прекратили поиски провалившихся под лед брата и друга основателя Cream Soda
- Лавров: расследование взрывов на «Северных потоках» закончится чем-то вроде «хайли лайкли»
- Владимир Путин учредил медаль «За храбрость»
- РУДН вернули имя Патриса Лумумбы
- СМИ: В Новой Москве изнасиловали четвероклассника
23 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru