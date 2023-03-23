Стали известны новые подробности о состоянии Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова оценивается как стабильное, сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник.

Он описал состояние спортсмена фразой «ни лучше, ни хуже», и добавил, что медики наблюдают за состоянием Костомарова, и проводят все необходимые процедуры.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева объяснила необходимость удаления трахеостомы у Костомарова.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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