«Face-to-face – самые надежные профессии». Какой работе не страшен коронавирус

Экскурсоводы, фитнес-тренеры, пилоты, младшие офис-менеджеры и представители IT-индустрии могут остаться без работы после окончания пандемии коронавируса, сообщает RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

В первую очередь в зону риска попали турагенты и экскурсоводы. Эксперты прогнозируют серьезную перезагрузку отрасли в этом году, в том числе кадровую.

Из-за больших потерь пассажиропотока могут стать не востребованными сотрудники авиакомпаний.

После отмены режима самоизоляции фитнес-центры не смогут вернуть всех клиентов в залы, в результате часть молодых, менее опытных инструкторов останется не у дел.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с НСН раскритиковала результаты проведенных исследований. По мнению эксперта, есть множество факторов, которые не учтены при анализе рынка труда на фоне коронавируса.

«Список профессий, которые перечислен в исследовании, очень разный по основаниям. С одной стороны, в него попали профессии, которые на время исчезнут, потому что сократится покупательский спрос. Упадут доходы. Люди рады бы воспользоваться такими услугами, но у них не будет средств. Это одна история. Другая история – когда изменится спрос работодателя на те или иные профессии. Соответственно, и действия в этих ситуациях разные. Например, фитнес-тренеры. С одной стороны, люди получат возможность заниматься с тренером по скайпу, а с другой – буквально через 2-3 недели поймут, что никакой интернет не заменит тренировку в зале. Так же, как и получить высшее образование. В интернете существуют тысячи курсов, которые можно изучать – хоть из Оксфорда, хоть из Гарварда. Но при этом живой спрос на Оксфорд и Гарвард не падает. Это разные услуги – которые мы можем получать через интернет и которые получаем вживую. Это касается и образования, и фитнес-услуг, и зрелищных услуг, и экскурсоводческих. Мы можем посмотреть любую точку в мире – нам все открыли через интернет. Но, вы думаете, у людей исчезнет желание туда поехать?