«Face-to-face – самые надежные профессии». Какой работе не страшен коронавирус
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с НСН рассказала, от чего будет зависеть рынок труда после коронавируса, и назвала востребованные профессии.
Экскурсоводы, фитнес-тренеры, пилоты, младшие офис-менеджеры и представители IT-индустрии могут остаться без работы после окончания пандемии коронавируса, сообщает RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
В первую очередь в зону риска попали турагенты и экскурсоводы. Эксперты прогнозируют серьезную перезагрузку отрасли в этом году, в том числе кадровую.
Из-за больших потерь пассажиропотока могут стать не востребованными сотрудники авиакомпаний.
После отмены режима самоизоляции фитнес-центры не смогут вернуть всех клиентов в залы, в результате часть молодых, менее опытных инструкторов останется не у дел.
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с НСН раскритиковала результаты проведенных исследований. По мнению эксперта, есть множество факторов, которые не учтены при анализе рынка труда на фоне коронавируса.
«Список профессий, которые перечислен в исследовании, очень разный по основаниям. С одной стороны, в него попали профессии, которые на время исчезнут, потому что сократится покупательский спрос. Упадут доходы. Люди рады бы воспользоваться такими услугами, но у них не будет средств. Это одна история. Другая история – когда изменится спрос работодателя на те или иные профессии. Соответственно, и действия в этих ситуациях разные. Например, фитнес-тренеры. С одной стороны, люди получат возможность заниматься с тренером по скайпу, а с другой – буквально через 2-3 недели поймут, что никакой интернет не заменит тренировку в зале. Так же, как и получить высшее образование. В интернете существуют тысячи курсов, которые можно изучать – хоть из Оксфорда, хоть из Гарварда. Но при этом живой спрос на Оксфорд и Гарвард не падает. Это разные услуги – которые мы можем получать через интернет и которые получаем вживую. Это касается и образования, и фитнес-услуг, и зрелищных услуг, и экскурсоводческих. Мы можем посмотреть любую точку в мире – нам все открыли через интернет. Но, вы думаете, у людей исчезнет желание туда поехать?
Думаю, когда все закончится, люди поймут как прелести, так и огромные недостатки онлайна. Но тяга к онлайну станет еще сильнее», - заявила эксперт.
Чтобы прогнозировать ситуацию на рынке труда, необходимо понимать, какой будет платежеспособность населения, а также темпы восстановления различные сферы бизнеса.
Профессор ВШЭ считает, что наиболее востребованными на рынке труда, независимо от обстоятельств, будут оставаться профессии из категории face-to-face.
«Face-to-face – это самые надежные профессии (по возможности трудоустройства – прим. НСН). Чем больше в вашей профессии этого обязательного участия человека, тем более она надежна. В этом смысле институт сиделок, которые ухаживают за не очень здоровым человеком, в обозримом будущем не исчезнет. Несмотря на то, что появились всевозможные устройства, которые контролируют жизненные показатели и могут заменить сиделку. Но больному человеку нужен живой человек, а не робот Маруся», - считает собеседница НСН.
Елена Варшавская также отметила возникшее на фоне коронавируса повышение спроса на курьерские услуги. Она сообщила, что в настоящее время многие компании, которые занимаются доставкой различных грузов, расширяют штат. Эксперт считает, что после отмены ограничений из-за коронавируса многие нанятые сейчас курьеры останутся без работы.
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