Стали известны наиболее популярные направления коротких авиапутешествий

Средняя цена перелетов на выходные составила в июле в 6 694 рубля, на более длительное время – 7 791 рублей.

Подобный отдых наиболее популярен среди авиапассажиров 30-35 лет. Отмечается, что 13,8 процента туристов – семьи с детьми.

Ранее фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в эфире НСН поделился мнением, что закрытые границы ни к чему хорошему не привели, так как на отечественных курортах произошло столпотворение.

«Ограничения ни к чему хорошему, на самом деле, в плане туризма не привели. В Сочи и Геленджике сейчас столпотворения на пляжах, еще и цены заламывают», – прокомментировал он.

