Стали известны наиболее популярные направления коротких авиапутешествий

Наиболее популярными направлениями для коротких путешествий в выходные в России стали Крым, Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Анапа. Такие данные приводит сервис путешествий Biletix на основании бронирования авиабилетов.

Так, в июне число броней авиабилетов в июле в направлении туда-обратно с вылетом в пятницу-субботу и возвращением в воскресенье-понедельник увеличилась до 8,4 процента. В прошлом году она составляла 6,3 процента.

Стало известно сколько готовы потратить россияне на путешествие в уикенд

Средняя цена перелетов на выходные составила в июле в 6 694 рубля, на более длительное время – 7 791 рублей.

Подобный отдых наиболее популярен среди авиапассажиров 30-35 лет. Отмечается, что 13,8 процента туристов – семьи с детьми.

Ранее фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в эфире НСН поделился мнением, что закрытые границы ни к чему хорошему не привели, так как на отечественных курортах произошло столпотворение.

«Ограничения ни к чему хорошему, на самом деле, в плане туризма не привели. В Сочи и Геленджике сейчас столпотворения на пляжах, еще и цены заламывают», – прокомментировал он.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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