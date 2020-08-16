Стали известны наиболее популярные направления коротких авиапутешествий
Наиболее популярными направлениями для коротких путешествий в выходные в России стали Крым, Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Анапа. Такие данные приводит сервис путешествий Biletix на основании бронирования авиабилетов.
Так, в июне число броней авиабилетов в июле в направлении туда-обратно с вылетом в пятницу-субботу и возвращением в воскресенье-понедельник увеличилась до 8,4 процента. В прошлом году она составляла 6,3 процента.
Средняя цена перелетов на выходные составила в июле в 6 694 рубля, на более длительное время – 7 791 рублей.
Подобный отдых наиболее популярен среди авиапассажиров 30-35 лет. Отмечается, что 13,8 процента туристов – семьи с детьми.
Ранее фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в эфире НСН поделился мнением, что закрытые границы ни к чему хорошему не привели, так как на отечественных курортах произошло столпотворение.
«Ограничения ни к чему хорошему, на самом деле, в плане туризма не привели. В Сочи и Геленджике сейчас столпотворения на пляжах, еще и цены заламывают», – прокомментировал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
923 тыс.+4 969 / сут.
Умерли
15 685+68 / сут.
Выздоровели
733 тыс.+3 557 / сут.
- В МВД Белоруссии не подтвердили сведения об освобождении задержанных на протестах
- Все поменялось. Трамп отказался от встречи с Путиным до выборов
- В МВД Белоруссии заявили о применении нелетального оружия на акциях оппозиции
- Лавров и Помпео обсудили организацию саммита по Ирану по инициативе Путина
- В НАТО отреагировали на заявление Лукашенко о военной угрозе со стороны альянса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru