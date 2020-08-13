Стало известно сколько готовы потратить россияне на путешествие в уикенд

По результатам опросов, стало известно сколько денег готовы потратить туристы из расчёта два человека на два выходных.

Согласно исследованию, проведённому онлайн-сервисом Туту.ру, из четырёх тысяч опрошенных 39% ограничится пятью тысячами рублей, ещё около 30% – десятью, в 15 тысяч уложатся 15% и ещё 6% - будут готовы потратить до 20 тысяч рублей.

Более 20 тысяч рублей на двоих за уикенд готов потратить каждый десятый респондент.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала о программе кешбэка за туры по России, которая запускается в ночь с 20 по 21 августа.

