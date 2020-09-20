Стали известны наиболее частые причины для блокировки SIM-карт

SIM-карта блокируется, если ее украли у владельца или перевыпустили без его ведома. Рассылка спама, которая часто используется в телемаркетинге, также может стать причиной блокировки.

«Более прозаичная причина блокировки — уход счета в "минус" или неиспользование номера на протяжении шести месяцев», — цитирует Лоевского РИА Новости.

Для выяснения причин и снятия блокировки эксперт рекомендовал позвонить оператору с другого номера. Он отметил, что в этом случае придется съездить в офис компании-оператора с паспортом. В случае, когда оператор не дает пояснений и отказывается сотрудничать с клиентом, Лоевский рекомендовал отправить в компанию претензию, а затем обратиться в суд.

