Стали известны наиболее частые причины для блокировки SIM-карт

Наиболее распространенные причины для блокировки SIM-карт назвал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, пишет «Российская газета».

Самая частая причины для блокировки SIM-карты - несоответствие паспортных данных владельца с указанными в договоре с оператором.

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SIM-карта блокируется, если ее украли у владельца или перевыпустили без его ведома. Рассылка спама, которая часто используется в телемаркетинге, также может стать причиной блокировки.

«Более прозаичная причина блокировки — уход счета в "минус" или неиспользование номера на протяжении шести месяцев», — цитирует Лоевского РИА Новости.

Для выяснения причин и снятия блокировки эксперт рекомендовал позвонить оператору с другого номера. Он отметил, что в этом случае придется съездить в офис компании-оператора с паспортом. В случае, когда оператор не дает пояснений и отказывается сотрудничать с клиентом, Лоевский рекомендовал отправить в компанию претензию, а затем обратиться в суд.

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Фото: pixabay.com
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