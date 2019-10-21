«Роскачество» рассказало, как защитить смартфон в случае кражи

В Роскачестве рассказали, как россиянам защитить свой смартфон и персональные данные, хранящиеся в нем, в случае кражи. Глава Центра цифровой экспертизы Антон Куканов рассказал, что необходимо активировать возможность дистанционной блокировки смартфона. Это позволит заблокировать устройство или стереть данные, хранящиеся на нем. Эксперт уточнил, что для разблокировки гаджета лучше использовать сложный пин-код или вход по биометрическим данным.

В Роскачестве также напомнили о необходимости регулярного создания резервной копии. Такую операцию специалист посоветовал делать не реже раза в неделю.

Также для защиты своего телефона в случае кражи эксперт порекомендовал отдельно выписать IMEI и серийный номер своего устройства. Он уточнил, что 15 цифр IMEI можно найти на упаковке и в гарантийном талоне, а также набрав команду *#06#. Серийный же номер можно узнать, посмотрев на упаковку или в сведениях об устройстве в настройках гаджета.

По словам сотрудника Роскачества, в случае кражи смартфона в первую очередь следует заблокировать банковские карты, которые привязаны к устройству, а также заблокировать SIM-карту, которая осталась в телефоне.

Ранее стало известно, что в России начата работа по созданию удаленной идентификации абонентов сотовой связи по лицу и голосу, что позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM). Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин отметил в эфире НСН, что сами операторы, в целом, не горят желанием отказываться от традиционных пластиковых сим-карт, однако на развитии технологий, как ни странно, настаивает именно государство.

