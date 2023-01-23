Стали известны любимые романы Стендаля среди россиян
Россияне любят романы французского писателя Стендаля (настоящее им Мари-Анри Бейль, - прим. НСН) «Красное и черное» и «Пармская обитель», рассказали ТАСС в Литрес.
Анализ был проведен по случаю дня рождения писателя.
«Лидером рейтинга стал психологический роман «Красное и черное», на втором месте - аудиоверсия этой же книги. На третьем - последняя завершенная повесть писателя – «Пармская обитель»», - говорится в исследовании.
Примечательно, что роман «Красное и белое» в 1850 году запретил в России император Николай I.
Ранее исполнительный директор издательства «Молодая Гвардия» Роман Косыгин в беседе с НСН назвал самые популярные книги уходящего года. В частности, спросом стали пользоваться книги о разведчиках. Также он порекомендовал прочитать биографию Анастаса Микояна писателя Андрея Рубанова.
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