Стали известны любимые романы Стендаля среди россиян

Россияне любят романы французского писателя Стендаля (настоящее им Мари-Анри Бейль, - прим. НСН) «Красное и черное» и «Пармская обитель», рассказали ТАСС в Литрес.

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Анализ был проведен по случаю дня рождения писателя.

«Лидером рейтинга стал психологический роман «Красное и черное», на втором месте - аудиоверсия этой же книги. На третьем - последняя завершенная повесть писателя – «Пармская обитель»», - говорится в исследовании.

Примечательно, что роман «Красное и белое» в 1850 году запретил в России император Николай I.

Ранее исполнительный директор издательства «Молодая Гвардия» Роман Косыгин в беседе с НСН назвал самые популярные книги уходящего года. В частности, спросом стали пользоваться книги о разведчиках. Также он порекомендовал прочитать биографию Анастаса Микояна писателя Андрея Рубанова.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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