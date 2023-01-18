«Созвучно времени»: Фантаст Лукьяненко объяснил популярность антиутопий в 2022 году

В России в 2022 году выросло число заявок производителей контента в жанре антиутопии, «в которых считывается желание убежать от реальности», заявили в Институте развития интернета. Лукьяненко отметил, что романы-антиутопии стали пользоваться популярностью до всех сегодняшних событий.

«Таких книг очень много, даже у меня есть. Два моих романа в жанре антиутопии «Кваzи» (2016 год) и «Семь дней до Меггидо» (2021 год) находятся в стадии экранизации. Наверное, действительно, все это востребовано. Сегодняшнему времени абсолютно созвучен роман «Семь дней до Меггидо»», - сказал Лукьяненко.

Собеседник НСН отметил, что романы в жанре антиутопии давно обрели свою популярность.

«В этом жанре много авторов. Это было популярно еще до всех событий, пандемии, потому выбор огромный», - резюмировал Лукьяненко.

Ранее Сергей Лукьяненко в разговоре с НСН перечислил лучшие книги в жанре фантастики и порекомендовал россиянам прочитать несколько американских произведений, а также четыре романа из своего собственного цикла «Измененные».

