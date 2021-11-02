Названа концепция новогоднего оформления Санкт-Петербурга

«В 2022 году мы празднуем 350-летие Петра I — великого императора, подарившего нам этот праздник», — сообщил он. «Именно поэтому в концепции сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости».

Обновление затронет основные магистрали города, а также удалённые от центра районы.

Как сообщалось ранее, артист Театра исторических миниатюр Андрей Булгаков умер в Петербурге в возрасте 63 лет. Самой яркой его ролью был образ царя Петра Великого. Артист часто воплощал его на городских праздниках в северной столице.

