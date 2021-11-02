Названа концепция новогоднего оформления Санкт-Петербурга
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал о планах оформления города к Новому году, сообщает RT.
«В 2022 году мы празднуем 350-летие Петра I — великого императора, подарившего нам этот праздник», — сообщил он. «Именно поэтому в концепции сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости».
Обновление затронет основные магистрали города, а также удалённые от центра районы.
Как сообщалось ранее, артист Театра исторических миниатюр Андрей Булгаков умер в Петербурге в возрасте 63 лет. Самой яркой его ролью был образ царя Петра Великого. Артист часто воплощал его на городских праздниках в северной столице.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru