В Москве отреставрируют храм, построенный по чертежам Петра I
Строительным организациям в рамках проекта «Биржа торгов» представили закупку на выполнение ремонтно-реставрационных работ фасадов и кровли Церкви Петра и Павла. Встречу заказчика в лице ГКУ «Мосреставрация» и бизнеса организовал Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Церковь Петра и Павла была построена в 1704-1723 годах и представляет собой один из интереснейших памятников столичного храмового зодчества этого времени. Это один восьми храмов, который был возведен по проекту Петра I. Процедура предусматривает реставрацию фасадов и кровли храма, расположенного по адресу улица Новая Басманная, дом 11, строение 4. Начальная цена контракта– 259 миллионов рублей. Закупка будет опубликована в ближайшее время.
Как заявил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, с начала года на выполнение работ по ремонту и сохранению объектов культурного наследия было подписано 44 контракта.
«В этот раз в руки реставраторов будет передан один из немногих памятников петровского времени, который также потребует бережного и внимательного отношения», - подчеркнул Дёгтев.
В свою очередь глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов заявил, что с начала года было отреставрировано 95 памятников.
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