Умер воплотивший образ Петра Первого актер Андрей Булгаков

Артист Театра исторических миниатюр Андрей Булгаков умер в Петербурге в возрасте 63 лет. Об этом написала его жена в соцсети «ВКонтакте».

Самой яркой его ролью был образ царя Петра Великого. Артист часто воплощал его на городских праздниках в северной столице.

«15 октября 2021 года 11.30… Андрюшенька, любимый мой, я очень счастлива с тобой… Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, года, которые ты был со мной… Ты всегда будешь рядом, я очень тебя люблю, мой Гепард…», — написала в «ВКонтакте» о смерти Булгакова его жена Виктория, которая вместе с супругом выступала в образе Екатерины I.

Уточняется, что актер скончался ы пятницу утром. Ранее она рассказала, что Булгаков в тяжелом состоянии находится в реанимации с COVID-19.

«Ты останешься Первым!» — написал коллега Булгакова Леонид Петров в Instagram.

