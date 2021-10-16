Умер воплотивший образ Петра Первого актер Андрей Булгаков
Артист Театра исторических миниатюр Андрей Булгаков умер в Петербурге в возрасте 63 лет. Об этом написала его жена в соцсети «ВКонтакте».
Самой яркой его ролью был образ царя Петра Великого. Артист часто воплощал его на городских праздниках в северной столице.
«15 октября 2021 года 11.30… Андрюшенька, любимый мой, я очень счастлива с тобой… Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, года, которые ты был со мной… Ты всегда будешь рядом, я очень тебя люблю, мой Гепард…», — написала в «ВКонтакте» о смерти Булгакова его жена Виктория, которая вместе с супругом выступала в образе Екатерины I.
Уточняется, что актер скончался ы пятницу утром. Ранее она рассказала, что Булгаков в тяжелом состоянии находится в реанимации с COVID-19.
«Ты останешься Первым!» — написал коллега Булгакова Леонид Петров в Instagram.
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