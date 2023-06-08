Стала известна стоимость путевки в детский лагерь «Орленок» в 2023 году

Каждый пятый ребенок «Орленке» отдыхает в лагере на коммерческой основе, 80% детей - победители различных конкурсов по государственным программам. Об этом в пресс-центре НСН рассказала руководитель комиссии по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор ООО «Диал-тур» Татьяна Иванова. Она также назвала стоимость полноценной смены в знаменитом детском курорте.

«Орленок принимает ежегодно порядка 20 тысяч детей круглый год. 80% - это бесплатные путевки, которые получают дети-победители различных конкурсов по государственным программам. Также у «Орленка» есть много партнеров – на сайте лагеря опубликованы программы, где дети тоже [разбиты] по конкурсам. Это и творческие, и спортивные, научные. Дети выигрывают конкурсы, получают бесплатные путевки. 20% - это коммерческие путевки. Их стоимость на это лето зависит от лагеря, потому что лагеря разные, есть от 75 до 83 тысяч рублей на 21 день без транспортировки. В марте путевок уже практически не было», - сказала Иванова.

Она добавила, что «Артек» схож по своему функционалу и структуре с «Орленком».

«Что касается «Артека», то он также у нас является федеральным детским центром. И соответственно он принимает детей-победителей различных конкурсов государственных программ. Кроме того, и в «Орленок», и в «Артек» приезжают дети из ближнего зарубежья», - отметила собеседник.

Татьяна Иванова в пресс-центре НСН также рассказала о преимуществах отдыха детей в летних лагерях.

