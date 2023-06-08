Эксперт назвала преимущества отдыха детей в летних лагерях

Дети в летних лагерях получают совершенно новый опыт в общении со сверстниками, рассказала в пресс-центре НСН руководитель комиссии по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор ООО «Диал-тур» Татьяна Иванова. Она отметила, что для современного ребенка очень важна социализация, а также коммуникация с детьми из других городов, которые растут в других традициях.

«Социализация – одно из важнейших и необходимых навыков современного мира. Это коммуникативность, самостоятельность, ответственность. Дети приезжают и начинают учиться взаимодействовать друг с другом. С детьми не то что в школе, к которым они уже привыкли, а с другими детьми из других городов, из других семей с другими традициями. Дети все разные, они учатся взаимодействовать, решать конфликты, дружить. И порой дружба, которую дети получают в лагерях, она на долгие годы, и у нас есть такие примеры», - сказала Иванова.

Эксперт в пресс-центре НСН также назвала стоимость путевки в детский лагерь «Орленок» в текущем году.

