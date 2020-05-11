Стала известна причина сбоя в работе портала госуслуг

Сбой в работе портала госулуг, наблюдавшийся в понедельник вечером, вызван проведением тестирования устойчивости сайта в связи с ожиданием роста обращений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора портала «РТ Лабс».

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Ранее сегодня пользователи сообщили, что после обращения президента РФ Владимира Путина доступ на сайт был ограничен. Путин, в частности, в обращении отметил возможность оформления различных пособий через портал.

Ожидая роста количества пользователей на сайте, оператор портала проводил нагрузочное тестирование, рассказали агентству. В настоящее время портал работает штатно.

Напомним, Путин 11 мая подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса.


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ФОТО: РИА Новости/Леся Полякова
ТЕГИ:Госуслуги
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