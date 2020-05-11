Стала известна причина сбоя в работе портала госуслуг

Ранее сегодня пользователи сообщили, что после обращения президента РФ Владимира Путина доступ на сайт был ограничен. Путин, в частности, в обращении отметил возможность оформления различных пособий через портал.

Ожидая роста количества пользователей на сайте, оператор портала проводил нагрузочное тестирование, рассказали агентству. В настоящее время портал работает штатно.

Напомним, Путин 11 мая подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса.



