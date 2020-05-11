Стала известна причина сбоя в работе портала госуслуг
Сбой в работе портала госулуг, наблюдавшийся в понедельник вечером, вызван проведением тестирования устойчивости сайта в связи с ожиданием роста обращений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора портала «РТ Лабс».
Ранее сегодня пользователи сообщили, что после обращения президента РФ Владимира Путина доступ на сайт был ограничен. Путин, в частности, в обращении отметил возможность оформления различных пособий через портал.
Ожидая роста количества пользователей на сайте, оператор портала проводил нагрузочное тестирование, рассказали агентству. В настоящее время портал работает штатно.
Напомним, Путин 11 мая подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса.
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