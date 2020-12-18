Стала известна причина экологической катастрофы на Камчатке

Ученые определили причину массовой гибели морских животных в Авачинской бухте у берегов Камчатки. Ей стало цветение жгутиковой водоросли карения, заявила замглавы Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Татьяна Орлова.

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«В разгар цветения водоросли в прибрежные воды Камчатки ежедневно поступало до трех тонн органического вещества на один квадратный километр акватории», - сказала ученый.

Вице-президент РАН Андрей Адрианов подтвердил, что причиной экологической катастрофы стало отравление воды «цветущими» микроводорослями, пишет RT.

Ранее начальник водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов заявил, что на восстановление экосистемы уйдет от полугода до нескольких лет, передает ФАН.

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ФОТО: скрин t.me/baza
ТЕГИ:ЭкологияКамчатка
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