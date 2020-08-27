«Будьте начеку». Клиентов Joom предупредили об утечке данных

Банк России и платежная система Visa предупредили банки об утечке данных 55 тысяч карт, использовавшихся для оплаты клиентами маркетплейса Joom. Как сообщает РБК со ссылкой на источники в банковском секторе, в Сеть утекли данные о картах как минимум двух десятков российских и зарубежных банков. В свободном доступе отказались контактные данные обладателей карт, адреса проживания, первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка.

Глава агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал НСН, что даже сравнительно небольшая утечка поставит под удар репутацию компании.

«Можно сказать, что это средний вариант утечки. Для каждого человека в отдельности это серьезно и важно, потому что их данные утекли в сеть, и ими теперь могут воспользоваться третьи лица. С другой стороны, по количеству утечки она не является большой, сливались и миллионы данных. Мне кажется, что основная проблема – у сервиса Joom, потому что с такой репутацией никакая реклама дешевых товаров уже не поможет. Если компания не вкладывается в надежность и безопасность, то люди перестанут пользоваться сервисом либо начнут создавать какие-то дополнительные карты с минимальным количеством денег на счету и вводить липовые адреса, как зачастую, кстати, и делается. Я думаю, даже в этой базе не так много достоверных адресов, потому что эта информация не является главной в отличие от номера карты», - сказал он.