Удаленка навсегда. Названа доля россиян, не желающих возвращаться в офис

Четверть работающих жителей России хотят трудиться из дома на постоянной основе, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». В исследовании приняли участие более пяти тысячи респондентов по всей стране.

«Сервис провел исследование и выяснил, сколько времени жителям России было бы комфортно работать в дистанционном режиме. 36% респондентов отметили, что вообще не хотели бы работать удаленно. При этом четверть опрошенных хотели бы всегда трудиться дистанционно», — говорится в исследовании.

Еще 20% респондентов отметили, что комфортно работать в удаленном режиме они смогут не более месяца, а 18% заявили о готовности работать от месяца до трех. При этом главным преимуществом работы из дома более половины россиян считает экономию времени и денег на дорогу.

Кроме того, 34% уверены, что таким образом они снижают риски заразиться коронавирусом.

Также 16% респондентов отметили, что дистанционный режим дает им возможность проводить больше времени с семьей. Возможность самостоятельно распоряжаться своим временем важна для 31% работников в России.

Ранее в мэрии Москвы пояснили сбор данных о переведенных на удаленную работу сотрудниках.





