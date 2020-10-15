Удаленка навсегда. Названа доля россиян, не желающих возвращаться в офис
Четверть работающих жителей России хотят трудиться из дома на постоянной основе, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». В исследовании приняли участие более пяти тысячи респондентов по всей стране.
«Сервис провел исследование и выяснил, сколько времени жителям России было бы комфортно работать в дистанционном режиме. 36% респондентов отметили, что вообще не хотели бы работать удаленно. При этом четверть опрошенных хотели бы всегда трудиться дистанционно», — говорится в исследовании.
Еще 20% респондентов отметили, что комфортно работать в удаленном режиме они смогут не более месяца, а 18% заявили о готовности работать от месяца до трех. При этом главным преимуществом работы из дома более половины россиян считает экономию времени и денег на дорогу.
Кроме того, 34% уверены, что таким образом они снижают риски заразиться коронавирусом.
Также 16% респондентов отметили, что дистанционный режим дает им возможность проводить больше времени с семьей. Возможность самостоятельно распоряжаться своим временем важна для 31% работников в России.
Ранее в мэрии Москвы пояснили сбор данных о переведенных на удаленную работу сотрудниках.
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