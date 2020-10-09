Власти Москвы пояснили сбор данных о переведенных на удаленку сотрудниках

Он подчеркнул, что сведения будут иметь неперсонифицированный характер, при этом не преследуется цель отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника, сообщает news.ru.

Иванов пояснил, что власти столицы намерены таким способом оценить эффективность мер по переводу работодателями части сотрудников на удаленную работу. Представитель департамента также назвал разрыв социальных контактов частью борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

