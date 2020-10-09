Власти Москвы пояснили сбор данных о переведенных на удаленку сотрудниках

Сведения о переводимых на удаленный режим сотрудниках в Москве власти будут использовать для оценки пассажиропотока в столице. Об этом сообщил замруководителя департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов во время встречи с представителями бизнеса.

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Он подчеркнул, что сведения будут иметь неперсонифицированный характер, при этом не преследуется цель отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника, сообщает news.ru.

Иванов пояснил, что власти столицы намерены таким способом оценить эффективность мер по переводу работодателями части сотрудников на удаленную работу. Представитель департамента также назвал разрыв социальных контактов частью борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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