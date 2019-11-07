Стала известна дата начала продаж билетов на поезда в Крым

Билеты на поезда из материковой части России в Крым и обратно поступят в продажу, в пятницу, 8 ноября. Как пишет РИА Новости, первый состав «Таврия» отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00, время в пути – 43,5 часа. С Казанского вокзала Москвы с 24 декабря будут отправляться двухэтажные составы с вагонами купе и СВ, которые за 33 часа довезут пассажиров до Симферополя.

Как отмечает КИА, выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах перевозчика.