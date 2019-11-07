Стала известна дата начала продаж билетов на поезда в Крым

7 ноября 201918:36

Билеты на поезда из материковой части России в Крым и обратно поступят в продажу, в пятницу, 8 ноября. Как пишет РИА Новости, первый состав «Таврия» отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00, время в пути – 43,5 часа. С Казанского вокзала Москвы с 24 декабря будут отправляться двухэтажные составы с вагонами купе и СВ, которые за 33 часа довезут пассажиров до Симферополя.

Как отмечает КИА, выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах перевозчика.

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Напомним, поезда в Крым начнут курсировать после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Предполагается, что это произойдет в декабре.

В начале сентября НСН сообщала, что грузовые поезда по Крымскому мосту запустят на несколько месяцев позже с целью сохранения обнаруженного памятника археологии – античной усадьбы.

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ФОТО: Сергей Мальгавко/РИА «Новости»
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