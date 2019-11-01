Железную дорогу в Крым для пассажиров запустят до конца 2019 года

Отмечается, что запуск произойдет после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. По данным агентства, перевозчиком выступит частная российская компания "Гранд Сервис Экспресс".

Ранее в начале сентября сообщалось, что грузовые поезда по Крымскому мосту запустят на несколько месяцев позже с целью сохранения обнаруженного памятника археологии – античной усадьбы.



