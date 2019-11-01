Железную дорогу в Крым для пассажиров запустят до конца 2019 года
1 ноября 201921:59
Минтранс России сообщил, что первые пассажиры по железной дороге в Крым проедут до конца текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что запуск произойдет после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. По данным агентства, перевозчиком выступит частная российская компания "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее в начале сентября сообщалось, что грузовые поезда по Крымскому мосту запустят на несколько месяцев позже с целью сохранения обнаруженного памятника археологии – античной усадьбы.
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