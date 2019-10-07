Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту отложат из-за обнаруженного памятника археологии

Грузовые поезда по Крымскому мосту запустят на несколько месяцев позже с целью сохранения обнаруженного памятника археологии – античной усадьбы.

Как сообщает Интерфакс, объект был обнаружен в ходе подготовки территории к строительству.

По данным агентства, планируется перенести участок керченского подхода для сохранения обнаруженного объекта. В связи с этим грузовые поезда запустят в июне 2020 года. При этом пассажирские поезда начнут движение согласно плану – в декабре текущего года.

В конце сентября сообщалось, что по мосту прошел тестовый поезд с журналистами.

