Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту отложат из-за обнаруженного памятника археологии
Грузовые поезда по Крымскому мосту запустят на несколько месяцев позже с целью сохранения обнаруженного памятника археологии – античной усадьбы.
Как сообщает Интерфакс, объект был обнаружен в ходе подготовки территории к строительству.
По данным агентства, планируется перенести участок керченского подхода для сохранения обнаруженного объекта. В связи с этим грузовые поезда запустят в июне 2020 года. При этом пассажирские поезда начнут движение согласно плану – в декабре текущего года.
В конце сентября сообщалось, что по мосту прошел тестовый поезд с журналистами.
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