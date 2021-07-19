Эксперт рассказал, почему современные смартфоны непригодны для ремонта
Современные производители смартфонов намеренно создают сложности для ремонта, заявил гендиректора портала о ремонте техники iFixit Кайл Винс. Его слова приводит портал ZDNet.
Например, если у вас сядут наушники от Samsung, то найти новый аккумулятор будет почти невозможно, так как компания не позволяет продавать его отдельно. То есть вам придется купить новые наушники. Что касается конкурентов Samsung компании Apple, то она отказывается продавать запчасти сторонним сервисам, из-за чего починить девайс становится очень сложно.
Винс считает, информация о ремонтопригодности того или иного устройства должна быть доступна всем пользователям.
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