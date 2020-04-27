Стал известен ТОП-10 регионов России по числу заболевших коронавирусом

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербурге лидируют в списке регионов, где зафиксировано наибольшее число заболевших коронавирусом.



При этом на столицу приходится почти половина заражений на всю страну (45 351 из 87 147 случаев по состоянию на 27 апреля), а также больше половины погибших (435 из 794).