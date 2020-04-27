Стал известен ТОП-10 регионов России по числу заболевших коронавирусом

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербурге лидируют в списке регионов, где зафиксировано наибольшее число заболевших коронавирусом.

При этом на столицу приходится почти половина заражений на всю страну (45 351 из 87 147 случаев по состоянию на 27 апреля), а также больше половины погибших (435 из 794).

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В Подмосковье 9708 заболевших и 71 скончавшийся, в Санкт-Петербурге 3238 случаев, из них 27 — летальные.

Далее по количеству заболевших следуют Нижегородская область (1574), Дагестан (994), Мурманская область (989), Краснодарский край (837), а также Ленинградская (743), Ростовская (714) и Тульская области (713), передает РИА ФАН.

Ранее директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» заявила, что Москва, по ее мнению, уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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