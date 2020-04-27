Стал известен ТОП-10 регионов России по числу заболевших коронавирусом
Москва, Подмосковье и Санкт-Петербурге лидируют в списке регионов, где зафиксировано наибольшее число заболевших коронавирусом.
При этом на столицу приходится почти половина заражений на всю страну (45 351 из 87 147 случаев по состоянию на 27 апреля), а также больше половины погибших (435 из 794).
В Подмосковье 9708 заболевших и 71 скончавшийся, в Санкт-Петербурге 3238 случаев, из них 27 — летальные.
Далее по количеству заболевших следуют Нижегородская область (1574), Дагестан (994), Мурманская область (989), Краснодарский край (837), а также Ленинградская (743), Ростовская (714) и Тульская области (713), передает РИА ФАН.
Ранее директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» заявила, что Москва, по ее мнению, уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом, отмечает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
87 147+6 198 / сут.
Умерли
794+47 / сут.
Выздоровели
7 346+579 / сут.
- В РАН призвали не искать политики в закрытии Японии для россиян
- Эксперт сообщил, что Москва уже прошла пик по COVID-19
- Постоянная пятёрка Совбеза ООН согласовала саммит в видеофоромате
- Стал известен ТОП-10 регионов России по числу заболевших коронавирусом
- Песков: Попасть к Путину без теста на коронавирус нельзя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru