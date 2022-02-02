Собянин: Число случаев коронавируса в Москве за неделю возросло почти на 70%
Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом заявил об увеличении госпитализаций в столице - на 40%. Также, по его словам, количество случаев заражения COVID-19 выросло за неделю почти на 70%.
Градоначальник добавил, что около 5 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом в Москве остаются в резерве на тот случай, если рост заболеваемости продолжится.
«Московские поликлиники принимают в сутки около 60 тыс. пациентов с ковидом и ОРВИ», - добавил Собянин.
Ранее столичный мэр сообщил, что Москва выходит на плато по заболеваемости COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru