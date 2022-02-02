Проценко: Столичное здравоохранение в условиях пандемии работает без сбоев

По его словам, московское здравоохранение в условиях пандемии работает без сбоев, стационары всегда готовы к разным вариантам развития событий, также чётко выстроена и отлажена работа амбулаторного звена.

Он отметил, что при «омикроне», который легче штамма «дельта» и больше похож на ОРВИ, возможно лечение в домашних условиях, поэтому на первый план выходит оказание помощи именно таким пациентам.

«Диагностика начинается буквально с порога... пациенты в зависимости от результата теста разводятся по разным этажам, привлечен дополнительный персонал, тут же выдаются лекарства. Плюс новые возможности - аудиоконсультации, электронные больничные, много новых фишек», - уточнил Проценко.

Также он добавил, что вводить какие-то дополнительные ограничения в настоящее время нецелесообразно - нужны «самодисциплина, вакцинация и внимательное отношение к здоровью».

Ранее Проценко заявил, что заразившиеся коронавирусом кашляют с «особенной интонацией», сообщают «Невские новости».

