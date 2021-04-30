Стал известен доход главы ФСО за 2020 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев в 2020 году заработал более 12,9 млн рублей. Это почти столько же, сколько годом ранее (12,75 млн рублей). Об этом сообщается на официальном сайте службы.

Заработок супруги Кочнева по сравнению с 2019 годом существенно вырос – более 90 млн рублей против 81,1 млн рублей.

Глава ЦИК РФ заработала в 2020 году более 7 млн рублей

Дмитрий Кочнев возглавил ФСО в мае 2016 года.

Первый заместитель главы ФСО Олег Климентьев за прошлый год заработал 7,5 млн рублей, заместитель директора ФСО - руководитель Службы безопасности президента Алексей Рубежной - 7,03 млн рублей.

Ранее в апреле сообщалось, что президент РФ Владимир Путин за 2020 год заработал 9,994 млн рублей, а за 2019 год — 9,7 млн рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что заработал в прошлом году больше Путина.




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Фото: fso.gov.ru
ТЕГИ:Декларация О ДоходахФСО
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