Стал известен доход главы ФСО за 2020 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев в 2020 году заработал более 12,9 млн рублей. Это почти столько же, сколько годом ранее (12,75 млн рублей). Об этом сообщается на официальном сайте службы.

Заработок супруги Кочнева по сравнению с 2019 годом существенно вырос – более 90 млн рублей против 81,1 млн рублей.