Глава ЦИК РФ заработала в 2020 году более 7 млн рублей
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в 2020 году заработала на 1,5 миллиона рублей больше, чем в 2019-м. Соответствующие сведения содержатся в декларациях членов ЦИК, которые опубликованы на сайте комиссии.
В частности, в прошлом году доход Памфиловой составил 7 миллионов 145 тысяч 509 рублей, тогда как в 2019-м она заработала 5,6 миллиона рублей. Глава ЦИК владеет земельным участком площадью 2033 квадратных метра, дом и гараж, а также автомобиль Volkswagen Beetle.
Доход заместителя Памфиловой Николая Булаева, согласно декларации, в 2020 году составил 6,5 миллиона рублей. Зампредседателя ЦИК имеет две квартиры, участок, дом и два машиноместа, а также несколько автомобилей: Lexus LS460, Audi A6 и ГАЗ М-20 "Победа". Кроме того, ему принадлежат квадроцикл, снегоход и мотоциклом BMW.
В декларации секретаря ЦИК России Натальи Будариной говорится, что в 2020 году она заработала 3,7 миллиона рублей, а в списке имущества указана одна квартира.
Ранее стал известен доход президента России Владимир Путин за 2020 год, сообщает RT. Согласно декларации, российский лидер заработал 9,994 миллиона рублей.
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