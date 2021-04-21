Песков признался, как заработал больше Путина за год
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, почему в 2020 году он заработал больше Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента России, он получил доход не только в виде зарплаты, но также проценты от вкладов в банки и от средств, отданных в управление.
При этом Песков подчеркнул, что у него как у государственного служащего имеются серьёзные ограничительные рамки в плане получения дохода, в частности, по закону ему запрещено приобретать зарубежные ценные бумаги.
Пресс-секретарь также напомнил в эфире радио «Комсомольская правда», что не только он заработал больше, чем глава государства, подтвердив, что у Путина также есть банковские вклады.
Декларации о доходах и имуществе высших госчиновников были опубликованы на прошлой неделе. В 2020 году Владимир Путин получил 9,9 миллиона рублей дохода, а его пресс-секретарь - 12,5 миллиона рублей. Как отмечает РИА ФАН, годовой доход супруги Пескова, фигуристки Татьяны Навки оказался в десять раз больше мужа - 212,878 млн рублей.
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