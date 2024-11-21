Роскомнадзор запретил информацию о VPN-сервисах

В России запретят научную, научно-техническую и статистическую информацию о VPN-сервисах для обхода блокировок, говорится в приказе Роскомнадзора, опубликованном на официальном портале правовой информации

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Отмечается, что исключение составит только информация о VPN, предназначенных для обеспечения защищенного удаленного доступа.

Соответствующие изменения будут действовать до 1 сентября 2029 года. Документ вступит в силу 30 ноября 2024 года, отмечает «Интерфакс».

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что платформы должны иметь возможность блокировать блогеров, чей контент нарушает российское законодательство, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
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