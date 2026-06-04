Допуск на 90%: В Госдуме заявили, что антиплагиат не мешает студентам защищаться
Ольга Пилипенко заявила НСН, что спорные моменты всегда решаются в пользу студента, если человек работал усердно и поэтапно, а не написал работу за один день.
Итоги проверки дипломной работы в системе антиплагиата не могут быть достаточным основанием для отказа в допуске студента к защите, если студент не за один день написал работу, заявила НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Группа депутатов в Госдуме во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направила обращение в адрес министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с предложением закрепить норму о том, что итоги проверки дипломной работы в системе антиплагиата не могут быть достаточным основанием для отказа в допуске студента к защите или выставления неудовлетворительной оценки без проведения экспертизы. Пилипенко рассказала, как происходит на практике.
«Обычно это не является основанием для того, чтобы не допустить человека к защите. Конечно, если человек на написал работу за один день. Мы просим студентов предоставить такую справку, это не просто придуманное требование. Ответственность лежит на студенте, руководителе и рецензенте. В антиплагиате ставится процент от общей работы, но есть некоторые разделы, которые основаны на общих законах. Первая глава, как правило, содержит не просто ссылки, но и цитаты. Ориентироваться только на данные антиплагиата никто не будет. Такой проблемы нет, все понимают, что теоретические вещи могут быть общими. Процент антиплагиата может быть изменен, на мой взгляд. Не могу сказать, что антиплагиат мешает студентам защищаться. 90% студентов успешно справляются, если руководитель их успешно консультирует, а они делают все поэтапно, а не за один день», - отметила она.
При этом депутат подчеркнула, что сам формат дипломной работы может быть разным.
«С искусственным интеллектом становится все проще использовать работы, которые являются аналогами. Если правильно сделать запрос, плагиата не будет. Мне кажется, пришло время поменять саму форму защит. Возможно, нужен какой-то экзамен по специальности, где будут включаться предметы, которые изучались за четыре-пять лет. Образовательные организации сами могут выработать требования к выполнению дипломной работы и ее форме», - добавила она.
Требования к проценту уникальности зависят от типа работы и вуза, но в среднем для бакалавриата требуется 70–75%, а для магистратуры — 80–85% оригинальности. Для технических и медицинских направлений порог обычно ниже.
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