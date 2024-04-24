Более тысячи москвичей отпразднуют свадьбу в красивую дату 24 апреля
Более 1100 заявлений подано в столичные ЗАГСы от пар, которые хотят зарегистрировать свои отношения 24 апреля, рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы, передает «Комсомольская правда».
Все дело в том, что молодожены зачастую выбирают именно красивые даты - 24.04.24.
Также отмечается, что особой популярностью пользуются летние даты, которые пары всегда бронируют заранее.
За прошлый летний период было создано 33 тысячи новых семей, а более 6 тысяч пар заключили брак на выездных локациях. Самым насыщенным месяцев в этом смысле стал август. А самой популярной выездной локацией стала башня «Око».
Прошедший свадебный сезон был богат на красивые даты – торжественные церемонии проходили 07.07, 17.07, 08.08, 19.09. Также у влюбленных была возможность заключить брак 23 числа каждого летнего месяца. Росписи на Северном речном вокзале проходят в здании обновленного речного вокзала, передает «Радиоточка НСН».
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- Более тысячи москвичей отпразднуют свадьбу в красивую дату 24 апреля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru