Более тысячи москвичей отпразднуют свадьбу в красивую дату 24 апреля

Более 1100 заявлений подано в столичные ЗАГСы от пар, которые хотят зарегистрировать свои отношения 24 апреля, рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы, передает «Комсомольская правда».

Все дело в том, что молодожены зачастую выбирают именно красивые даты - 24.04.24.

Также отмечается, что особой популярностью пользуются летние даты, которые пары всегда бронируют заранее.