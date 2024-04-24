Больше половины россиян хотели бы отказаться от марша Мендельсона на свадьбе
Порядка 52% россиян хотели бы услышать на собственной свадьбе альтернативу традиционному маршу Феликса Мендельсона, говорится в исследовании HiFi-стриминга Звук, результаты которого есть в распоряжении НСН.
На свадебном торжестве большую роль играет музыка - так считают 42% опрошенных. Примечательно, что 27% женщин и 28% мужчин говорят, что музыкальное сопровождение важно только для второй половины. Еще 15% женщин и 11% мужчин считают, что музыка на свадьбе повлияет на настроение гостей.
Марш Мендельсона был написан в 1842 году к шекспировской пьесе «Сон в летнюю ночь». Сейчас это произведение является одним из самых узнаваемых в мире. В России торжественный марш играет практически на каждой свадьбе. Однако в последнее время все больше молодоженов ищут необычные альтернативы маршу Мендельсона.
Так, четверть респондентов считают лучшей альтернативой известному маршу - классическую и инструментальную музыка. Еще 18% опрошенных планируют включать на своей свадьбе поп-музыку, 17% отдадут предпочтение рок-музыке, 16% россиян хотели бы слышать на свадебном торжестве шансон, а 10,4% - металл.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru