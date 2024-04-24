Больше половины россиян хотели бы отказаться от марша Мендельсона на свадьбе

На свадебном торжестве большую роль играет музыка - так считают 42% опрошенных. Примечательно, что 27% женщин и 28% мужчин говорят, что музыкальное сопровождение важно только для второй половины. Еще 15% женщин и 11% мужчин считают, что музыка на свадьбе повлияет на настроение гостей.



Марш Мендельсона был написан в 1842 году к шекспировской пьесе «Сон в летнюю ночь». Сейчас это произведение является одним из самых узнаваемых в мире. В России торжественный марш играет практически на каждой свадьбе. Однако в последнее время все больше молодоженов ищут необычные альтернативы маршу Мендельсона.

Так, четверть респондентов считают лучшей альтернативой известному маршу - классическую и инструментальную музыка. Еще 18% опрошенных планируют включать на своей свадьбе поп-музыку, 17% отдадут предпочтение рок-музыке, 16% россиян хотели бы слышать на свадебном торжестве шансон, а 10,4% - металл.

