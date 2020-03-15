США: В Китае может начаться вторая волна коронавируса
После отмены карантина в Китае может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции. Такие опасения высказал руководитель центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи, информирует РИА Новости.
«Китай просто закрыл страну… По мере того, как они будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни, может возникнуть вторая волна. Надеюсь, этого не будет», - заявил Фаучи в ходе интервью телеканалу ABC.
Напомним, согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая 11 марта сообщала о пандемии коронавируса, ею охвачены 135 стран, инфицированы более 142 тысячи человек, умерли свыше 5,3 тысячи.
В России за сутки число случаев заражения COVID-19 выросло с 59 до 63.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН скептически отнесся к идее миллиардера Дерипаски ввести в России 60-дневный карантин. Бывший главный государственный санитарный врач РФ посоветовал Дерипаске заниматься бизнесом, а его предложение воспринимать как частное мнение.
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