США: В Китае может начаться вторая волна коронавируса

Напомним, согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая 11 марта сообщала о пандемии коронавируса, ею охвачены 135 стран, инфицированы более 142 тысячи человек, умерли свыше 5,3 тысячи.

В России за сутки число случаев заражения COVID-19 выросло с 59 до 63.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН скептически отнесся к идее миллиардера Дерипаски ввести в России 60-дневный карантин. Бывший главный государственный санитарный врач РФ посоветовал Дерипаске заниматься бизнесом, а его предложение воспринимать как частное мнение.



