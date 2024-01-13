США подтвердили смерть журналиста Гонсало Лиры в заключении на Украине
Госдепартамент США подтвердил данные о смерти на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры, имевшего гражданства Штатов и Чили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье в связи с понесенной ею утратой», — указали в Госдепе.
Ведомство заявило о готовности оказать все необходимое консульское содействие.
Ранее журналист-расследователь Кит Кларенберг сообщил, что Лира умер в украинской тюрьме, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Блогера задержала и удерживала Служба безопасности Украины, обвинившая иностранца в поддержке российской специальной военной операции. Отец умершего Гонсало Лира-старший возложил ответственность за смерть сына на «диктатора»-президента Украины Владимира Зеленского «с согласия престарелого американского президента Джо Байдена».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru