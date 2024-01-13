«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье в связи с понесенной ею утратой», — указали в Госдепе.

Ведомство заявило о готовности оказать все необходимое консульское содействие.

Ранее журналист-расследователь Кит Кларенберг сообщил, что Лира умер в украинской тюрьме, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Блогера задержала и удерживала Служба безопасности Украины, обвинившая иностранца в поддержке российской специальной военной операции. Отец умершего Гонсало Лира-старший возложил ответственность за смерть сына на «диктатора»-президента Украины Владимира Зеленского «с согласия престарелого американского президента Джо Байдена».

