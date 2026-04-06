Посол РФ предупредил о возможных асимметричных мерах на фоне угроз Лондона

Россия на фоне угроз Великобритании может принять асимметричные меры для обеспечения свободы судоходства в Ла-Манше. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Ранее Лондон пригрозил, что британские военные смогут подниматься на борт находящихся под санкциями судов, которые следуют транзитом через британские территориальные воды. Также Соединенное Королевство введет более жесткие ограничения, перекрыв водные пути, включая Ла-Манш, для попавших под рестрикции судов. Меры затрагивают «теневой флот», якобы участвующий в перевозке энергоресурсов из РФ, пишет 360.ru.

«Мы можем использовать все имеющиеся правовые, политические и иные инструменты... для защиты наших интересов, а также обеспечения свободы судоходства», - сказал Келин в беседе с РИА Новости.

Как отметил дипломат, меры могут быть асимметричными и «не обязательно вблизи британских территориальных вод».

