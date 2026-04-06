СМИ: США, Иран и посредники обсуждают перемирие на 45 дней

США, Иран и группа посредников в регионе обсуждают возможное прекращения огня на 45 дней. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, стороны обсуждают условия потенциального перемирия, которое могло бы привести к завершению военных действий, в качестве первой из двух ступеней сделки по окончанию войны. Во время этого прекращения огня ожидаются обсуждения условий окончательного мира. При этом в рамках второй фазы сделки может быть заключено соглашение по окончанию конфликта.

Как сообщают источники, вопросы о полном открытии Ормузского пролива, а также обладании Ираном высокообогащенным ураном будут решены в рамках окончательной сделки.

Как пишет Axios, посредники прорабатывают меры по укреплению доверия к США. Они продумывают действия Вашингтона, которые удовлетворили бы ряд требований Ирана.

Ранее СМИ сообщили, что Тегеран не принял предложение американской стороны о временном прекращении огня на 48 часов, пишет 360.ru.

