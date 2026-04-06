Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
Представители Ирана заявили посредникам из Турции, Египта и Пакистана, что не будут встречаться с официальными лицами США в Исламабаде в ближайшие дни и назвали требования Вашингтона о прекращении войны неприемлемыми, сообщает The Wall Street Journal.
Как заявил замглавы администрации иранского президента, республика ждёт от США и Израиля компенсаций через транзитные сборы. После этого можно будет говорить об открытии Ормузского пролива. Кроме того, чиновник прокомментировал угрозы американского президента Дональда Трампа атаковать иранские электростанции и мосты, назвав их «чепухой из-за отчаяния и гнева».
Ранее Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Баканов заявил, что МКС сведут с орбиты по плану в 2030 году
- Военные сбили над регионами России 50 дронов ВСУ
- Посол РФ предупредил о возможных асимметричных мерах на фоне угроз Лондона
- СМИ: США, Иран и посредники обсуждают перемирие на 45 дней
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей