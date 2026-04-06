Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля

Представители Ирана заявили посредникам из Турции, Египта и Пакистана, что не будут встречаться с официальными лицами США в Исламабаде в ближайшие дни и назвали требования Вашингтона о прекращении войны неприемлемыми, сообщает The Wall Street Journal.

В Иране попросили РФ заблокировать резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

Как заявил замглавы администрации иранского президента, республика ждёт от США и Израиля компенсаций через транзитные сборы. После этого можно будет говорить об открытии Ормузского пролива. Кроме того, чиновник прокомментировал угрозы американского президента Дональда Трампа атаковать иранские электростанции и мосты, назвав их «чепухой из-за отчаяния и гнева».

Ранее Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / DIVYAKANT SOLANKI / EPA
ТЕГИ:Ближний ВостокИзраильСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры