Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей

Речь идет о некоторых пользователях, заходящих через сторонние сервисы или «зеркала». У них рядом с ником появилось соответствующее уведомление.

Его можно увидеть при попытке написать сообщение таким пользователям мессенджера. В Telegram предупредили, что «неофициальность» клиента может снизить защищенность переписки с ним.

Нововведение связано с приложением Telega. Оказалось, что его создатели активировали скрытую функцию, позволяющую перехватывать данные между приложением и сервером Telegram.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджеры должны выбирать люди, а не чиновники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

