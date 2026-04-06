Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
В Telegram появились пометки «неофициальный клиент», сообщает «РЕН ТВ».
Речь идет о некоторых пользователях, заходящих через сторонние сервисы или «зеркала». У них рядом с ником появилось соответствующее уведомление.
Его можно увидеть при попытке написать сообщение таким пользователям мессенджера. В Telegram предупредили, что «неофициальность» клиента может снизить защищенность переписки с ним.
Нововведение связано с приложением Telega. Оказалось, что его создатели активировали скрытую функцию, позволяющую перехватывать данные между приложением и сервером Telegram.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджеры должны выбирать люди, а не чиновники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
