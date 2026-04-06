Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
Российские сельхозпроизводители обратились в Минпромторг с просьбой отменить маркировку их продукции из-за роста банкротств и ухода в «тень» ряда фермерских хозяйств, сообщают «Известия».
Такие случаи, например, отмечаются в Красноярском и Пермском краях, Карелии, Ленинградской области и других субъектах. Обращение на имя главы ведомства Антона Алиханова направила ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер». По словам фермеров, система маркировки фиксирует перемещение упаковки, но не гарантирует подлинность содержимого.
Как заявили в Ассоциации сельхозпроизводителей, затраты на внедрение маркировки в среднем достигают 1 млн рублей при выручке в 2,5–3 млн. Как считают эксперты, ситуацию усугубляют потери, связанные с гибелью скота от пастереллеза: по данным на март, они составили от 87,5 тыс. до 90,5 тыс. голов.
Ранее власти Новосибирска выпустили ролик о благодарных фермерах после массового уничтожения скота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Баканов заявил, что МКС сведут с орбиты по плану в 2030 году
- Военные сбили над регионами России 50 дронов ВСУ
- Посол РФ предупредил о возможных асимметричных мерах на фоне угроз Лондона
- СМИ: США, Иран и посредники обсуждают перемирие на 45 дней
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей