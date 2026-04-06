Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции

Такие случаи, например, отмечаются в Красноярском и Пермском краях, Карелии, Ленинградской области и других субъектах. Обращение на имя главы ведомства Антона Алиханова направила ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер». По словам фермеров, система маркировки фиксирует перемещение упаковки, но не гарантирует подлинность содержимого.

Как заявили в Ассоциации сельхозпроизводителей, затраты на внедрение маркировки в среднем достигают 1 млн рублей при выручке в 2,5–3 млн. Как считают эксперты, ситуацию усугубляют потери, связанные с гибелью скота от пастереллеза: по данным на март, они составили от 87,5 тыс. до 90,5 тыс. голов.

Ранее власти Новосибирска выпустили ролик о благодарных фермерах после массового уничтожения скота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

