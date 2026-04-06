Военные сбили над регионами России 50 дронов ВСУ
6 апреля 202607:50
Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России 50 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 5 апреля до 07:00 мск 6 апреля... перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.
Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Азовским и Черным морями.
Ранее над территорией России ликвидировали 148 дронов ВСУ, пишет 360.ru.
- Баканов заявил, что МКС сведут с орбиты по плану в 2030 году
- Военные сбили над регионами России 50 дронов ВСУ
- Посол РФ предупредил о возможных асимметричных мерах на фоне угроз Лондона
- СМИ: США, Иран и посредники обсуждают перемирие на 45 дней
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей