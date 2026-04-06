Военные сбили над регионами России 50 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России 50 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 5 апреля до 07:00 мск 6 апреля... перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.

Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Азовским и Черным морями.

Ранее над территорией России ликвидировали 148 дронов ВСУ, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МинобороныБеспилотникиПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры