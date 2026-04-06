Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что текущая глобальная ситуация напоминает ранний этап пандемии COVID-19, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, мир стоит на пороге крайне серьезного кризиса, масштабы которого пока трудно осознать. «Когда начался COVID, мало кто понимал, что он подорвет все жизни и экономики всех стран», – заявил политик.
Он предупредил страны Европы о надвигающемся тяжелом кризисе в энергетике, сельском хозяйстве и экономике в целом. Европейцам стоит поддерживать политиков, выступающих за честные и прагматичные решения, и вернуться к закупкам энергоносителей из России.
Ранее Дмитриев спрогнозировал, что запасы топлива в Евросоюзе могут быть исчерпаны примерно к 20 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
