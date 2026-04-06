В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
Стала известна страна, в которой была произведена взрывчатка, найденная у газопровода из Сербии в Венгрию, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Военного агентства безопасности Сербии Джуро Йованича.
По его словам, она была изготовлена в США. Однако маркировка на оборудовании не значит, что именно Вашингтон являются заказчиком и исполнителем диверсии.
Глава контрразведки отметил, что подобные действия вряд ли отвечают интересам американской стороны. Йованич подчеркнул, что сейчас по делу о подготовке диверсии проходит огромное количество дезинформации.
Подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе «Турецкий поток» является мигрант с военной подготовкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
