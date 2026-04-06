РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
В России вопрос о переводе граждан на 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю не обсуждается и не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.
По его словам, нужды в этом сейчас нет, хотя безработица в РФ находится на исторических минимумах. Так Шохин отреагировал на предложение миллиардера Олега Дерипаски. При этом глава организации признал, что в Госдуме рассматривается закон о «повышении гибкости на рынке труда», в рамках которого будут сняты текущие ограничения на сверхурочные работы. Не исключено, что его примут в весеннюю сессию.
Глава РСПП отметил, что увеличение годового лимита переработок с 120 до 240 часов будет выгодно прежде всего самим сотрудникам, потому что сверхурочные работы хорошо оплачиваются и позволяют заработать.
Ранее в Госдуме сравнили ввод шестидневной рабочей недели с превращением РФ в «негритянскую плантацию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
