РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются

По его словам, нужды в этом сейчас нет, хотя безработица в РФ находится на исторических минимумах. Так Шохин отреагировал на предложение миллиардера Олега Дерипаски. При этом глава организации признал, что в Госдуме рассматривается закон о «повышении гибкости на рынке труда», в рамках которого будут сняты текущие ограничения на сверхурочные работы. Не исключено, что его примут в весеннюю сессию.

Глава РСПП отметил, что увеличение годового лимита переработок с 120 до 240 часов будет выгодно прежде всего самим сотрудникам, потому что сверхурочные работы хорошо оплачиваются и позволяют заработать.

Ранее в Госдуме сравнили ввод шестидневной рабочей недели с превращением РФ в «негритянскую плантацию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

