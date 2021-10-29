США отказались от дальнейшего уголовного преследования Тинькова

Власти США отказались от дальнейших уголовных претензий к российскому бизнесмену Олегу Тинькову после выплаты им почти $449 млн по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд не назначил бизнесмену тюремный срок, учитывая состояние его здоровья. Вместо этого Тиньков был приговорен к уже отбытому сроку. Кроме того, по решению суда, россиянин будет год находиться под надзором.

О том, что Тиньков в рамках сделки со следствием признал свою вину по уголовному делу о неуплате налогов в стране и выплатил штраф стало известно в октября текущего года.

Налоговая служба США в 2020 году предъявила Тинькову обвинения в нарушении законодательства, подчеркнув, что бизнесмен при отказе от гражданства США в 2013 году предоставил заведомо ложные сведения о своих активах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Уголовное ДелоСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры