США отказались от дальнейшего уголовного преследования Тинькова

Власти США отказались от дальнейших уголовных претензий к российскому бизнесмену Олегу Тинькову после выплаты им почти $449 млн по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд не назначил бизнесмену тюремный срок, учитывая состояние его здоровья. Вместо этого Тиньков был приговорен к уже отбытому сроку. Кроме того, по решению суда, россиянин будет год находиться под надзором.



О том, что Тиньков в рамках сделки со следствием признал свою вину по уголовному делу о неуплате налогов в стране и выплатил штраф стало известно в октября текущего года.



Налоговая служба США в 2020 году предъявила Тинькову обвинения в нарушении законодательства, подчеркнув, что бизнесмен при отказе от гражданства США в 2013 году предоставил заведомо ложные сведения о своих активах.

