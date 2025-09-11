ВСУ атаковали территорию школы в запорожской Васильевке

Украинские военные атаковали территорию школы в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В Васильевке два школьных автобуса и прилегающая территория школы стали целью для БПЛА противника», - написал губернатор в Telegram.

На территории не было сотрудников школы и учащихся, никто не пострадал. Детей перевели на дистанционное обучение, на месте ЧП находятся оперативные службы.

Ранее в Ростовской области из-за падения беспилотника было повреждено здание Матвеево-Курганской специальной школы-интерната. Пятерых сотрудников и 73 ребенка эвакуировали, напоминает 360.ru.

