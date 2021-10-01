Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов
Российский бизнесмен Олег Тиньков признал свою вину по уголовному делу о неуплате налогов в США. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, Тиньков пошел на сделку со следствием. Отмечается, что приговор суд может огласить в пятницу 1 октября.
Также в рамках сделки со следствием Тиньков согласился выплатить компенсацию в размере 506 млн долларов.
Министерство юстиции США утверждает, что Тиньков предоставил ложную информацию о своих активах при отказе от американского гражданства. При этом, как считают американские власти, бизнесмен скрыл активы и доходы на 1 млрд долларов.
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