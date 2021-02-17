США оспорят отказ в экстрадиции Ассанжа

Центральный уголовный суд Лондона 4 января отказал американской стороне в экстрадиции Ассанжа, прокуратура США намеревалась оспорить это решение. Отказ в экстрадиции объяснили риском для жизни Ассанжа.

По данным Don't Extradite Assange, его подруга Стелла Морис заявила, что адвокаты планируют решить, подавать ли встречную апелляцию. Защита Ассанжа может оспорить те части решения суда, в которых журналиста не поддержали, а также доводы в защиту свободы прессы.

Власти США обвиняют Ассанжа по 18 пунктам, касающимся незаконного получения и раскрытия секретных данных. В Соединённых Штатах основателю Wikileaks грозит до 175 лет лишения свободы. Лондонский суд приступил к рассмотрению дела журналиста в феврале 2020 года.

После решения об отказе в экстрадиции суд отказался отпустить Ассанжа под залог из-за ранее допущенных нарушений условий выхода. Журналист останется в тюрьме до рассмотрения апелляции американской стороны.

