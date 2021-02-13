NYT: Байден намерен добиваться экстрадиции Джулиана Ассанжа

Журналисты сообщают, что Минюст США обратился в Лондонский суд с новым запросом. Американская сторона пытается оспорить невозможность экстрадиции Ассанжа. В Лондоне утверждают, что у основателя WikiLeaks возникла склонность к суициду на фоне ряда проблем со здоровьем, пишут «Известия».

Ранее Минюст США предъявил Ассанжу обвинения в рамках 18 уголовных статей. В общей сложности его могут посадить в тюрьму сроком на 175 лет, отмечает Газета.ru.

Напомним, Джулиан Ассанж содержится в тюрьме Великобритании, куда был заключен после его выдачи властями Эквадора. В дипмиссии этой страны в Лондоне он скрывался семь лет.

